Три ікони початку XIX століття конфіскували кримські митники (фото)
14:49, 11 січня 2010Крым
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Громадянка Ізраїлю відлітала до Стамбулу
Спробу незаконного вивезення з України трьох старовинних ікон припинили в аеропорту Сімферополя співробітники кримської митниці, повідомила прес-служба відомства.
Дві ікони «Богородиця з немовлям» та ікона «Зняття з хреста» лежали в сумці серед особистих речей у громадянки Ізраїлю. Цінності виявив рентген-апарат.
«Унікальні речі пасажирка рейса, що відлітав до Стамбулу, не зазначила в митній декларації. Більш того, навіть не заявила про них усно при проходженні «зеленого коридору», порушивши таким чином митне законодавство України», - говориться в повідомленні.
Ікони вилучено. Складено адміністративний протокол.
Попередня експертиза показала, що ікони відносяться до початку XIX століття.
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