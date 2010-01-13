Прокуратура покарала лояльних до власників зброї міліціонерів

Прокуратура Криму притягнула до дисциплінарної відповідальності міліціонерів, лояльних до незаконослухняних власників вогнепальної зброї, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Мінуси правоохоронців у тому, що вони не стежать за термінами перереєстрації зброї (близько 200 фактів) та умовами її зберігання", - сказано в прес-релізі.

Наглядове відомство провело перевірку додержання законодавства при придбанні, зберіганні та використанні зброї, за результатами якої за недоліки контролю накладено дисциплінарні стягнення на посадових осіб сектора дозвільної системи кримського управління міліції.

"Власники вогнепальної зброї повинні проходити процедуру перереєстрації, продовження терміну дії дозволу на зберігання і носіння зброї раз на три роки. Інакше дозвіл може бути анульовано, а зброю вилучено", - нагадує прокуратура.