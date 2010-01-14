Литвин наголошує, що в Україні одна державна мова – українська

12:02, 14 січня 2010
Крым
0 0

Кандидат відповів на запитання

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що в Україні одна державна мова - українська, а російська повинна мати офіційний статус мови міжнаціонального спілкування.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

На запитання щодо базування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року, ЛИТВИН відповів, що, відповідно до прийнятих документів, флот перебуватиме до 2017 року, "а далі - це предмет спільних переговорів України і Росії".

На запитання, чи за його президентства будуть підписані нові газові угоди з Росією або ж збережуться нинішні, ЛИТВИН зауважив: "Проведення переговорів і газові угоди повинні бути всі абсолютно прозорі, а це тоді будуть нові газові угоди".

За словами ЛИТВИНА, у разі обрання президентом він гарантує, що Україна матиме "позаблоковий статус однозначно".

Говорячи про зовнішньополітичні орієнтири держави, він зазначив, що Україна не повинна "здійснювати зовнішню політику за одним вектором".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter