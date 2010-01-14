Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що в Україні одна державна мова - українська, а російська повинна мати офіційний статус мови міжнаціонального спілкування.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

На запитання щодо базування Чорноморського флоту Росії у Криму після 2017 року, ЛИТВИН відповів, що, відповідно до прийнятих документів, флот перебуватиме до 2017 року, "а далі - це предмет спільних переговорів України і Росії".

На запитання, чи за його президентства будуть підписані нові газові угоди з Росією або ж збережуться нинішні, ЛИТВИН зауважив: "Проведення переговорів і газові угоди повинні бути всі абсолютно прозорі, а це тоді будуть нові газові угоди".

За словами ЛИТВИНА, у разі обрання президентом він гарантує, що Україна матиме "позаблоковий статус однозначно".

Говорячи про зовнішньополітичні орієнтири держави, він зазначив, що Україна не повинна "здійснювати зовнішню політику за одним вектором".