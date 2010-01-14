Вогонь забрав життя двох людей

15:23, 14 січня 2010
Крым
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Площа пожежі - три "квадрати"

Дві людини загинули на пожежі в приватному будинку в західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про пожежу в сакському селі Фрунзе надійшла до рятувальників у четвер. 

У приміщенні були два вогнища спалаху. «Загальна площа пожежі склала всього три "квадрата"», - повідомили рятувальники. 

З вогнем бійці впоралися за декілька хвилин.  

Загинули 32-річна хазяйка будинку і її 46-річний співмешканець. «Врятувати людей в задимленій кімнаті було вже неможливо», - відзначили в кримському управлінні.

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