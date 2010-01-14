Вогонь забрав життя двох людей
15:23, 14 січня 2010Крым
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Площа пожежі - три "квадрати"
Дві людини загинули на пожежі в приватному будинку в західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про пожежу в сакському селі Фрунзе надійшла до рятувальників у четвер.
У приміщенні були два вогнища спалаху. «Загальна площа пожежі склала всього три "квадрата"», - повідомили рятувальники.
З вогнем бійці впоралися за декілька хвилин.
Загинули 32-річна хазяйка будинку і її 46-річний співмешканець. «Врятувати людей в задимленій кімнаті було вже неможливо», - відзначили в кримському управлінні.
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