Анонс на День Криму

20 січня відзначається День Автономної Республіки Крим.

Під егідою Всекримського громадсько-патріотичного руху «Російська єдність» в середу у Сімферополі пройдуть урочисті хода і мітинг. Хода розпочнеться о 10.00.

Активісти Громадської ради із захисту конституційних повноважень республики проведуть урочисті збори, присвячені 19-ій річниці референдуму про відновлення статусу кримської автономії. Початок о 12.00.

20 січня 1991 року на загальнокримському референдумі більшість жителів півострова висловилися за відновлення автономної республіки на території Кримської області. 12 лютого 1991 року, врахувуючі волевиявлення кримчан, Верховна Рада України прийняла закон про закріплення статусу кримської автономії на державному рівні.