Україні радять до 2017 року створити на базі ЧФ антитерористичний центр

Експерт радить Україні до 2017 року створити на базі Чорноморського флоту Росії міжнародний антитерористичний центр під егідою ООН.

“Я б хотів висловити своєрідне ноу-хау Центру Разумкова щодо ЧФ. Чом би нам до 2017 року не трансформувати військову базу Росії в міжнародний антитерористичний центр під егідою ООН, який би боровся з контрабандою, нелегальною міграцією, торгівлею людьми, тероризмом”, - сказав в.о. директора міжнародних програм Центру Разумкова Михайло ПАШКОВ.

На думку експерта, це б не суперечило Конституції України і не відображалося болюче на РФ. За словами ПАШКОВА, такий варіант міг би стати компромісом для обох сторін.

Кажучи про зовнішню політику нового Президента України, експерт зазначив, що для обох кандидатів принципово важливим буде запуск механізмів міждержавного співробітництва, а саме Українсько-російської міждержавної комісії, яка “до недавнього часу працювала на одному моторі - Економічному комітеті”.

ПАШКОВ підкреслив, що дуже важливо, щоб ця комісія працювала в повному форматі на рівні президентів.

Він також визначив чотири проблеми у відносинах України з Росією: газові взаємовідносини, проблеми кордону, ЧФ і питання гуманітарного характеру.

На думку ПАШКОВА, обидва кандидати на посаду Президента продовжуватимуть співпрацю з НАТО.

Він наголосив, що між передвиборними заявами і реальними діями кандидатів - велика різниця, і говорити про зовнішньополітичний курс нового президента можна тільки по конкретних кроках.

За словами ПАШКОВА, досягнення консенсусу усередині країни буде однією з найважливіших умов зовнішньої політики на новому етапі. “Сьогодні зовнішньополітична сфера використовується як арена зведення політичних рахунків, що впливає на імідж держави, характер двосторонніх відносин і багато в чому дезорієнтує наших зовнішніх партнерів”, - сказав він.