Бензовоз з пальним перекинувся в Криму (фото)

12:49, 27 січня 2010
Крым
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Рятувальна операція зайняла 2 години

Бензовоз з пальним перекинувся в Криму через ожеледь, витікання нафтопродуктів і пожежі не сталося, водій не постраждав, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС. 

Інцидент стався в другій половині дня вівторка біля села Дмитрівка. 

"Водій автомобіля, що перевозив бензин в автоцистерні, через сильну ожеледь не впорався з керуванням", - сказано в прес-релізі. 

На невеликій горі автівку винесло на узбіччя, після чого вона перекинулася.

Бійці МНС за допомогою спеціальних пристосувань і автокрана поставили бензовоз на колеса.

Операція зайняла близько двох годин.

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