Бензовоз з пальним перекинувся в Криму (фото)
12:49, 27 січня 2010Крым
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Рятувальна операція зайняла 2 години
Бензовоз з пальним перекинувся в Криму через ожеледь, витікання нафтопродуктів і пожежі не сталося, водій не постраждав, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався в другій половині дня вівторка біля села Дмитрівка.
"Водій автомобіля, що перевозив бензин в автоцистерні, через сильну ожеледь не впорався з керуванням", - сказано в прес-релізі.
На невеликій горі автівку винесло на узбіччя, після чого вона перекинулася.
Бійці МНС за допомогою спеціальних пристосувань і автокрана поставили бензовоз на колеса.
Операція зайняла близько двох годин.
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