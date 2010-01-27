Бензовоз з пальним перекинувся в Криму (фото)

Бензовоз з пальним перекинувся в Криму через ожеледь, витікання нафтопродуктів і пожежі не сталося, водій не постраждав, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався в другій половині дня вівторка біля села Дмитрівка.

"Водій автомобіля, що перевозив бензин в автоцистерні, через сильну ожеледь не впорався з керуванням", - сказано в прес-релізі.

На невеликій горі автівку винесло на узбіччя, після чого вона перекинулася.

Бійці МНС за допомогою спеціальних пристосувань і автокрана поставили бензовоз на колеса.

Операція зайняла близько двох годин.