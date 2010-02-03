Явка виборців у Севастополі буде 80%, розраховує глава міськради

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ прогнозує, що в другому турі президентських виборів явка виборців в Севастополі становитиме 80%, повідомляє УНІАН.

«Я розраховую на явку на виборах у 80%. Що може зашкодити? Я думаю, нічого. Єдине - хоч свічку став - щоб не було такої погоди, яка заважатиме людям, особливо немолодим, виходити на вулицю», - сказав САРАТОВ прес-конференції в Севастополі.

17 січня під час першого туру виборів глави держави явка виборців у Севастополі становила 65,77%.

На питання журналістів, чи вдасться не допустити фальсифікацій, голова міськради-регіонал відповів: «Не фальсифікували нічого в 2004 році, і гарантую вам, що не буде фальсифікацій і на цих виборах».

САРАТОВ вважає, що всі політичні сили зацікавлені в чесних виборах президента.