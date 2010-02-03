Чутки про судно з бойовиками поповзли Севастополем

Севастопольська міліція спростувала інформацію про перебування в порту міста судна чи то з бойовиками, чи то з спостерігачами з Грузії, передає УНІАН.

«Мені це питання кілька днів тому ставив і голова міської ради Валерій САРАТОВ. Питання звучало приблизно в такій постановці, що в акваторії стоїть пасажирське судно з великою кількістю грузинських бойовиків», - відповів начальник міліції Севастополя Валерій ПЕТУХОВ у середу на позачерговій сесії міськради на запитання депутата-«регіонала» Сергія ЖИВОДУЄВА.

Міліція перевірила інформацію разом з службою безпеки.

«Що підтвердилося, точніше, що виявилося насправді? Дійсно, на території порту стояло іноземне судно, до складі екіпажу якого входили троє громадян Грузії», - заявив ПЕТУХОВ.

Він додав, що з Бердянська на автобусі до Севастополя приїхали ще четверо громадян «грузинської національності, які поповнили склад екіпажу».

«(Це) вся інформація про грузинів, що її ми на сьогодні маємо», - наголосив начальник міліції.