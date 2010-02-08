Януковичі задоволені Кримом (таблиця результатів по регіонам)

Кримський штаб кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА задоволений результатами голосування в автономії в другому турі виборів глави держави.

«Виборами в Криму, в цілому, ми задоволені. Ми вважаємо, що одержали тут реальну оцінку дій двох політичних лідерів, які висувалися на пост президента», - сказав керівник штабу Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції в Сімферополі.

За його даними, у «регіоналів» є результати зі всіх 1237 кримських дільниць: у другому турі голосував 1 млн. 49 тис. 655 чоловік. За ЯНУКОВИЧА - 78,25% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 17,31%. Проти всіх - 33962 людини. 12548 бюлетенів визнано недійсними.

За словами МОГИЛЬОВА, в другому турі в автономії були «дрібні порушення», які «не вплинули на підсумки виборів». «Вибори в Криму легітимні», - заявив керівник кримського штабу ЯНУКОВИЧА.

У Криму 10 округів, 1237 виборчих дільниць.