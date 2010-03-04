Хто очолить регіоналів Криму - Київ зробив ставку на будівельника

Виконувати обов`язки голови кримської організації Партії регіонів запропонують депутату Верховної ради Криму Володимиру КОНСТАНТИНОВУ. Таке рішення президії озвучить політрада партії, заявив заступник глави ПР Василь ДЖАРТИ.

Рада пройде в суботу, 6 березня, повідомила прес-служба кримської організації.

"Відбудеться політрада Партії регіонів, на якому буде озвучено рішення президії політради партії: виконувати обов`язки голови Кримської республіканської організації Партії регіонів буде депутат Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ, далі його кандидатура розглядатиметься на пост глави кримського парламенту", - сказав куратор Криму по партійній лінії в інтерв`ю газеті "Кримська правда".

На запитання, що буде з "регіоналом" Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, який зараз очолює парламент Криму, ДЖАРТИ відповів: "Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує йому інший відповідальний пост".

КОНСТАНТИНОВ вважає, що "потрібна зміна керівництва в парламенті Криму", а уряд повинен створити антикризову програму, яка відповідатиме програмі ЯНУКОВИЧА "Україна для людей", при цьому відобразить специфіку регіону.

"Перше завдання для кримської влади - це оновлення всього керівного активу... Ні для кого не секрет, що багато в чому з кримським керівництвом ототожнюються ті пороки, які повинні піти разом з "юлиною" владою. Тому стоїть завдання реформування. Це хворобливий процес, але потрібно його пройти - процес оновлення партії, кадрів", - заявив він (інтерв`ю розміщено на офіційному сайті кримської парторганізації).

"Що стосується особисто мене, я готовий і братимуся за все, працюватиму в тому напрямі, який вкаже мені Віктор ЯНУКОВИЧ", - сказав КОНСТАНТИНОВ.

В середині вересня 2009 року президія політради Партії регіонів вирішила виключити депутата Верховної Ради України, лідера кримських "регіоналів" Василя КИСЕЛЬОВА з лав політсили за "спричинення шкоди її репутації" і порушення вимог статуту. Пізніше КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід з Партії регіонів.

Тимчасово виконує обов`язки керівника кримської організації ПР "регіонал", секретар міськради Ялти Олексій БОЯРЧУК.

1 березня 2010 року фракція блоку "За Януковича!" у Верховній раді Криму запропонувала ГРИЦЕНКА на пост голови республіканської організації Партії регіонів.

В той же час ЯНУКОВИЧ може висунути іншу кандидатуру.

Володимир КОНСТАНТИНОВ є президентом корпорації "Укрросбуд", членом Партії регіонів.