Автомобіль кинувся під потяг у Севастополі, загинула людина (фото)
16:37, 06 березня 2010Крым
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Аварія на 1,5 години затримала рух
Водій легковика загинув через зіткнення автівки з потягом на залізничному переїзді в Севастополі, повідомила прес-служба МНС міста.
Аварія сталася в суботу вранці.
"Причина події - порушення правил проїзду залізничного переїзду", - заявили рятувальники.
Водій машини ВАЗ рухався "на заборонний сигнал світлофора з включеною звуковою сигналізацією", уточнили співробітники севастопольської Державтоінспекції
"Рух транспорту був зупинений на півтори години", - йдеться в прес-релізі ДАІ.
Фото ДАІ Севастополя
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