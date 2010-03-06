Автомобіль кинувся під потяг у Севастополі, загинула людина (фото)

Аварія на 1,5 години затримала рух

Водій легковика загинув через зіткнення автівки з потягом на залізничному переїзді в Севастополі, повідомила прес-служба МНС міста. Аварія сталася в суботу вранці. "Причина події - порушення правил проїзду залізничного переїзду", - заявили рятувальники. Водій машини ВАЗ рухався "на заборонний сигнал світлофора з включеною звуковою сигналізацією", уточнили співробітники севастопольської Державтоінспекції "Рух транспорту був зупинений на півтори години", - йдеться в прес-релізі ДАІ. Фото ДАІ Севастополя

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