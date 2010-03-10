24 тисячі пляшок фальсифікованої горілки не довезли до Севастополя
Вживання напою несе загрозу життю
Співробітники податкової міліції попередили ввезення 24 тисяч пляшок фальсифікованої горілки до Севастополя, повідомив прес-центр відомства.
Оперативникам стало відомо, що до Севастополя прибуває вантажний автомобіль з причепом, заповненим горілкою сумнівного походження. На кожній з півлітрових пляшок була наклейка з назвою «горілка «Пшенична Мрія» і зазначено виробника - реально працюючий в одній з областей України завод.
У водія вантажівки не було супровідних документів на вантаж і сертифікатів, які підтверджують якість продукції.
Після проведення експертизи з`ясувалося, що спиртовмісна рідина кустарного виробництва не відповідає нормам і не може продаватися населенню. Вживання напою несе загрозу здоров`ю і життю людей. Фальсифікат виготовлено з етилового спирту невідомого сорту. Порушено кримінальну справу.
Податківці встановлюють осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольної продукції.