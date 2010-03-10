24 тисячі пляшок фальсифікованої горілки не довезли до Севастополя

Співробітники податкової міліції попередили ввезення 24 тисяч пляшок фальсифікованої горілки до Севастополя, повідомив прес-центр відомства.

Оперативникам стало відомо, що до Севастополя прибуває вантажний автомобіль з причепом, заповненим горілкою сумнівного походження. На кожній з півлітрових пляшок була наклейка з назвою «горілка «Пшенична Мрія» і зазначено виробника - реально працюючий в одній з областей України завод.

У водія вантажівки не було супровідних документів на вантаж і сертифікатів, які підтверджують якість продукції.

Після проведення експертизи з`ясувалося, що спиртовмісна рідина кустарного виробництва не відповідає нормам і не може продаватися населенню. Вживання напою несе загрозу здоров`ю і життю людей. Фальсифікат виготовлено з етилового спирту невідомого сорту. Порушено кримінальну справу.

Податківці встановлюють осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольної продукції.