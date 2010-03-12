Справу через незаконне переміщення плитки на 2 млн. грн. порушили в Криму

Кримінальну справу за фактом незаконного переміщення через митний кордон України керамічної плитки з Іспанії на 2 млн. грн. порушила кримська митниця, повідомила прес-служба митної служби.

З липня 2006 до травня 2008 через митний кордон на адресу двох кримських підприємств було переміщено 633 тонни плитки. Відправниками товару виступали іспанські фірми.

Товар було переміщено через митний кордон України з приховуванням від контролю - шляхом надання документів, що містять неправдиві дані.

Митниці були надані документи, відповідно до яких загальна вартість плитки становить 668 тис. грн. Проте, згідно з відповіддю, отриманою від митних органів Іспанії, вартість товару під час експорту перевищувала два мільйона гривень.