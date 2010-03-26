Режим надзвичайної ситуації запровадили у Севастополі

Функціонування в режимі надзвичайної ситуації запроваджено в Севастополі для недопущення порушень нормальної життєдіяльності населення і попередження виникнення надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення, повідомила прес-служба адміністрації міста.

"Ввести для органів місцевої виконавчої влади, виконкомів органів місцевої самоврядування, органів управління і служб цивільної оборони, підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність міста, функціонування в режимі надзвичайної ситуації", - мовиться в наказі начальника цивільної оборони Севастополя, керівника адміністрації Сергій КУНІЦИНА.

Такий режим вводиться "до особливого розпорядження" КУНІЦИНА.

Він тимчасово - "до нормалізації ситуації в роботі комунальних служб і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста", - ввів "економічно обгрунтовані тарифи" на послуги із забезпечення населення Севастополя питною водою, теплом, гарячою водою і послуги з утримання житлового фонду.

У наказі підкреслюється, що "в Севастополі склалася критична ситуація в забезпеченні нормальних умов життєдіяльності населення і підприємств". Причина - брак коштів для розрахунків за спожиті енергоносії (електроенергію, природний газ, мазут, вугілля, воду) підприємствами ЖКГ, заявила прес-служба адміністрації.

"Несвоєчасні і неповні розрахунки населення міста і підприємств за надані послуги з подачі питної води, тепла й гарячої води і невідшкодування витрат підприємств у відповідності з собівартістю послуг призвели до створення умов для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру з повною зупинкою функціонування систем централізованого забезпечення життєдіяльності міста", - вважає КУНІЦИН.

Наказ буде скасований, якщо міськрада надасть у повному обсязі дотації комунальним підприємствам міста з відшкодування собівартості реальних витрат.

24 березня Севастопольський апеляційний адміністративний суд скасував наказ КУНІЦИНА про підвищення комунальних тарифів.

Наказ від 21 вересня 2009 року, відповідно до якого тарифи на житлово-комунальні послуги в Севастополі зросли приблизно в 2,5 разу, опротестовано в суді групою городян і міськрадою.

Керівництво адміністрації має намір подати касацію до Вищого адміністративного суду України.