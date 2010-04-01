Азаров відмінив закупівлю автобусів для «Артеку» за схемою Тимошенко
16:32, 01 квітня 2010Крым
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Постанова уряду
Кабінет міністрів визнав постанову попереднього уряду про особливості закупівлі автобусів для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у міжнародному центрі "Артек" у Криму такою, що втратила чинність.
Текст документа за підписом прем’єра Миколи АЗАРОВА розміщений на урядовому порталі.
У квітні 2009 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО дозволив здійснювати закупівлю автобусів для лагеря "за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з міністерством економіки".
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