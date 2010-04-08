746 військовослужбовців Росії вийдуть на парад у Севастополі

746 російських військовослужбовців візьмуть участь у параді у Севастополі 9 травня разом з представниками Збройних сил України, 75 - у Керчі, повідомив український міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ на засіданні координаційної ради з питань відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

За його словами, у Києві на парад вийдуть 69 військовослужбовців РФ, в Одесі - 75.

Крім того, 75 представників Збройних сил Росії візьмуть участь у заходах у Миколаєві.

Водночас, 75 курсантів і офіцерів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів) візьмуть участь у військовому параді на день Перемоги, який відбудеться на Красній Площі в Москві.

Нагадаємо, організувати паради і святкові салюти в містах-героях України - Києві, Одесі, Севастополі і Керчі - доручив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.