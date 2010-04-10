Суд відмовив кримським депутатам у відкритті провадження щодо указу про звання Бандери
Верховна рада автономії не розуміє "геройств" лідера ОУН
Конституційний Суд відмовився відкривати провадження за поданням Верховної ради Криму про конституційність указу Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння лідерові організації українських націоналістів Степану Бандері звання Герой України, повідомила прес-служба КС.
Ухвалу прийнято на підставі пункту 2 статті 45 закону «Про Конституційний Суд України» - невідповідність представлення вимогам, передбаченим Конституцією і законом про КСУ.
22 січня тодішній президент ЮЩЕНКО оголосив про присвоєння Бандері звання Герой посмертно. Він вважає, що лідер ОУН боровся за незалежність України.
17 лютого кримський парламент затвердив подання в КСУ. У Верховній раді автономії заявляють, що указ ЮЩЕНКА не відповідає Конституції країни, закону про державні нагороди і указу президента 2002 року про звання «Герой України».
2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і відмінив указ ЮЩЕНКА. Екс-президент України має намір оскаржувати рішення суду.