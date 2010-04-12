Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в авіакатастрофі президентом Польщі Лехом Качинським, політичними та громадськими діячами, людьми, які їх супроводжували.

Указ підписав президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу - загинули вранці 10 квітня в Смоленській області Росії. При заході на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 президента Польщі. Делегація польських високопосадовців летіла в Катинь для участі в жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.

В Україні буде приспущено державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території країни, а також закордонних дипломатичних установ.

Відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле- і радіопередач.