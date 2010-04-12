Донецька залізниця призначила 4 додаткових поїзди до Криму
10:55, 12 квітня 2010Крым
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Графік руху вводиться з 31 травня
4 додаткових поїзди в кримському напрямку призначила на літній період Донецька залізниця, повідомила її прес-служба.
Це потяги: №277/278 Донецьк – Сімферополь, №435/436 Луганськ – Сімферополь, №419/420 Луганськ – Феодосія та №427/428 Ясинувата – Феодосія.
Вони передбачені в новому графіку руху пасажирських поїздів, який вводиться з 31 травня.
Окрім додаткових, в графіку передбачено 24 цілорічних поїзди в кримському напрямку.
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