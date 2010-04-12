Міжнародний холдинг зацікавлений у розробці шельфу Чорного моря

Група ТНК-ВР зацікавлена у розробці родовищ на шельфі Чорного моря і виході на ринок газу України, сказав її виконавчий директор Герман ХАН в інтерв`ю виданню «Коммерсантъ-Украина».

«Ми почули про підтримку всіх наших інвестпропозицій і готовність до конструктивної співпраці. Це чітка ознака того, що інвестиційний клімат в Україні поліпшується. Крім того, ми обговорили ряд можливостей і додаткових видів бізнесу, які б ми хотіли розвивати. До них відносяться видобування нетрадиційного газу і розробка шельфу Чорного моря. Поки що ці проекти перебувають у стадії осмислення і вивчення. Але найближчим часом ми чіткіше сформулюємо свої пропозиції і почнемо предметний діалог», - заявив ХАН після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ і першим віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Нас приваблюють нові проекти, а не вже діючі», - додав виконавчий директор.

ТНК-ВР - міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.