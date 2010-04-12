Росія пов`язуватиме флот з газом?

Росія пов`язуватиме питання про продовження перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року з питанням ціни на російський газ, вважає директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНИЛОВ.

«Якщо це питання буде вирішене позитивно для російської сторони, то тут дійсно можна говорити про широкий спектр преференцій, зокрема економічного характеру, для України з боку Російської Федерації, може бути пов`язане з цим питанням питання ціни на газ», - сказав він на прес-конференції в Києві.

За словами КОРНИЛОВА, перебування ЧФ на території України після 2017 року є принциповим питанням.

«Якщо Україна залишається на позиції, що 2017 рік - кінцева дата, або говоритиме про те, що давайте поживемо років 5-6 і подивимося, а там вже сідатимемо за стіл переговорів, то, можливо, і не має сенсу тоді вся ця інвентаризація. Навіщо зараз сідати за стіл переговорів зі складних технічних питань, якщо через декілька років все це взагалі втратить будь-який сенс», - заявив експерт.