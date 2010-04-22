Комісар ЄС не бачить прямих погроз у продовженні перебування ЧФ у Криму

Підписана президентами Росії і України угода щодо продовження терміну перебування російського Чорноморському флоту в Криму на 25 років не вплине на подальшу євроінтеграцію України, заявив комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, передає УНІАН.

«Я не бачу викликів, які могли б перешкодити нашому спільному процесу. Я не бачу жодних прямих погроз у продовженні перебування ЧФ РФ для проведення необхідних реформ», - сказав він.

На думку єврокомісара, на процес євроінтеграції України може вплинути тільки проведення реформ, зокрема, у сфері економіки.

ФЮЛЕ зазначив, що його позиція як представника Чехії в НАТО не відрізняється від тієї, яку він має на посту єврокомісара.

Він вважає, що угода щодо ЧФ РФ стане предметом для тривалої дискусії надалі.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження перебування ЧФ РФ в Севастополі після 2017 року строком на 25 років з можливістю пролонгації її дії на 5 років за згодою сторін.

Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%.