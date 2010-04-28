Камаз збив трьох працівників дорожньої служби: один загинув

Один співробітник дорожньо-експлуатаційного управління загинув і двоє дістали травми в результаті наїзду автомобіля «КамАЗ» на півночі Криму, повідомив прес-центр кримського управління Державного комітету України з питань промислової безпеки, охорони праці й гірнагляду.

Аварія сталася в середу в першій половині дня на трасі Сімферополь-Харків поблизу джанкойського села Рощино.

«КамАЗ» врізався в технологічний транспорт, на якому троє співробітників ДЕУ проводили ремонтні роботи. Один працівник помер, двоє - у тяжкому стані. Водія КамАЗу також госпіталізовано», - йдеться в прес-релізі.

Територіальне управління Держгірпромнагляду створило комісію для розслідування обставин «групового нещасного випадку на виробництві».