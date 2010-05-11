Кримські татари хочуть заснувати День національного прапора

День кримськотатарського національного прапора має намір заснувати меджліс кримських татар 26 червня - в перший день роботи Курултаю (національного з`їзду) другого скликання.

Питання розглядалося на засіданні меджлісу десятого травня, повідомила у вівторок його прес-служба.

"Перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ озвучив пропозиції ряду кримськотатарських молодіжних організацій щодо заснування Дня кримськотатарського прапора і проведення заходів. Члени меджлісу підтримали пропозицію, у тому числі погодилися з датою - 26 червня", - говориться в прес-релізі.

Учасники засідання доручили службам меджлісу разом з громадськими організаціями розробити проект постанови і план заходів.