Кримські татари хочуть заснувати День національного прапора
18:04, 11 травня 2010Крым
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|© УНІАН
Питання розглядалося на засіданні меджлісу десятого травня, повідомила у вівторок його прес-служба.
"Перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ озвучив пропозиції ряду кримськотатарських молодіжних організацій щодо заснування Дня кримськотатарського прапора і проведення заходів. Члени меджлісу підтримали пропозицію, у тому числі погодилися з датою - 26 червня", - говориться в прес-релізі.
Учасники засідання доручили службам меджлісу разом з громадськими організаціями розробити проект постанови і план заходів.
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