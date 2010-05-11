Кримські татари хочуть заснувати День національного прапора

18:04, 11 травня 2010
Крым
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Кримські татари пікетують Секретаріат Президента з вимогою захистити їхні конституційні права на отримання землі для будівництва індивідуального житла. Київ, 14 травня
День кримськотатарського національного прапора має намір заснувати меджліс кримських татар 26 червня - в перший день роботи Курултаю (національного з`їзду) другого скликання.

Питання розглядалося на засіданні меджлісу десятого травня, повідомила у вівторок його прес-служба. 

"Перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ озвучив пропозиції ряду кримськотатарських молодіжних організацій щодо заснування Дня кримськотатарського прапора і проведення заходів. Члени меджлісу підтримали пропозицію, у тому числі погодилися з датою - 26 червня", - говориться в прес-релізі. 

Учасники засідання доручили службам меджлісу разом з громадськими організаціями розробити проект постанови і план заходів.

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