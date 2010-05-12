Москва і Київ обговорюють дії ЧФ у разі конфлікту з третіми країнами

Росія і Україна обговорюють порядок дій Чорноморського флоту РФ у разі конфлікту з третіми країнами, повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРEНКО, передає УНІАН.

«З цієї проблеми наші контакти з українськими партнерами тривають. Ми знаходимо спільну мову у вирішенні цих питань. Це свідчить про те, що відбувся розворот в кращий бік у нашому взаєморозумінні з українськими колегами і в цілому в наших двосторонніх відносинах», - сказав НЕСТЕРЕНКО на брифінгу в Москві, відповідаючи на запитання, чи є якісь зрушення в наведенні порядку в діях ЧФ під час конфлікту з якими-небудь країнами, приміром, як це було з Грузією.

Він повідомив, що за підсумками консультацій буде надана розгорнута інформація.

У квітні МЗС РФ за підсумками засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту повідомило, що Україна і Росія значно просунулися вперед у виробленні документа з питань узгодження порядку переміщень військових формувань флоту поза місцями їх дислокації.