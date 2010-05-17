Медведєв і Янукович виступають за розширення співпраці між ЧФ і ВМС

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ виступають за розширення співпраці між російським Чорноморським флотом і українськими Військово-морськими силами, говориться в заяві з питань безпеки в Чорноморському регіоні, прийнятій в Києві главами двох держав.

"Сторони виступають за розширення взаємовигідного співробітництва між Військово-морськими силами Збройних сил України і Чорноморським флотом Російської Федерації", - наголошується в заяві.

Президенти двох країн надають важливе значення взаємодії своїх ВМС поряд із взаємодією військово-морських сил інших чорноморських держав в рамках Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії "Блексіфор", операції «Чорноморська гармонія», а також багатосторонніх ініціатив з боротьби з тероризмом і піратством у Середземному морі та інших акваторіях світового океану.

Президенти домовилися розвивати двосторонній діалог і консультації з питань безпеки в Чорноморському регіоні і вітають участь в цьому процесі всіх зацікавлених держав регіону.

Сторони висловили готовність до продовження консультацій з міжнародних проблем, що стосуються ситуації в галузі безпеки в Чорноморському регіоні, а також до проведення в міру потреби консультацій в рамках ООН, в інших міжнародних і регіональних організаціях і форумах.

Глави держав висловлюють "прихильність до повного виконання погоджених заходів зміцнення довіри на Чорному морі, розглядаючи їх як важливий елемент безпеки в регіоні".

Водночас сторони продовжать активну співпраця з метою протидії загрозам з боку міжнародного тероризму і транснаціональної організованої злочинності, зокрема таким, як незаконний оборот наркотиків і зброї.

У заяві також говориться, що сторони просуватимуть взаємодію на користь боротьби з незаконним промислом і контрабандою морепродуктів, вважаючи корисними робочі контакти з цих питань між відповідними зацікавленими відомствами і службами.

Крім цього, Україна і РФ розвиватимуть співпрацю між відомствами, що забезпечують підтримку безпеки на морі, а також удосконалюватимуть обмін інформацією з питань забезпечення безпеки мореплавства в Чорноморському регіоні.

У документі зазначається, що сторони спільно працюватимуть і над посиленням екологічної безпеки Чорного моря.

"Сторони продовжуватимуть сприяти підвищенню ефективності багатосторонньої діяльності Організації чорноморського економічного співробітництва і на цій основі зміцненню сприятливого політичного і ділового клімату, довіри і стабільності в Чорноморському регіоні", - говориться в заяві ЯНУКОВИЧА і МЕДВЕДЄВА.