Україна заперечує розрив договору оренди з РФ полігону «Нитка» в Криму

15:14, 28 травня 2010
Крым
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Заява військового відомства

Інформація про розірвання українською стороною договору оренди з Російською Федерацією про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" в Криму не відповідає дійсності, заявляє міністерство оборони України, коментуючи повідомлення ЗМІ.

"Договір між міністерством оборони України і міністерством економіки Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем, підписаний у липні 1997 року і в якому чітко визначені обов’язки сторін, організаційні, технічні та фінансові аспекти використання “Нитки”, є діючим", - заявляє прес-служба військового відомства.

На підставі договору полігон використовується РФ, починаючи з 2001 року.

"У той же час, після детального аналізу реалізації цього договору на практиці українські і російські експерти дійшли висновку щодо необхідності його доопрацювання в організаційних, технічних та фінансових аспектах. У червні саме ці питання і будуть узгоджуватися експертами двох країн", - заявляє міністерство.

На даний час українська сторона проводить підготовку матеріально-технічної бази полігону "для його використання за призначенням".

Полігон “Нитка” створений у 1980 році для тренування льотного складу корабельної авіації та проведення випробувань авіаційної та іншої техніки, яка використовується для забезпечення посадки літальних апаратів на палубу авіаносця.

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