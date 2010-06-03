«Кримтролейбус» збирається купити 100 тролейбусів до кінця року

«Кримтролейбус» просить Раду міністрів Криму виділити 200 млн. грн. на закупівлю 100 нових тролейбусів - фінансування планується отримати за рахунок випуску автономією облігацій внутрішньої позики, повідомив гендиректор підприємства Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

«Ми плануємо цього року купити до 100 одиниць, з них 50 міських тролейбусів і 50 - гірських, при середній вартості /машини/ близько двох мільйонів гривень», - сказав керівник «Кримтролейбусу» на прес-конференції у Сімферополі в четвер.

КОСМАЧЕВСЬКИЙ повідомив про проведення переговорів з українськими виробниками - корпорацією «Богдан» і Львівським автобусним заводом, білоруськими підприємствами - Мінським автомобільним заводом і «Белкомунмашем», російською компанією «Тролза» про можливі постачання тролейбусів на півострів. «Кримтролейбус» вибере модель за підсумками тестових випробувань і сертифікації.

Крім того, підприємство має намір просити в кримського уряду 100 млн. грн. на ремонт контактної мережі.

Придбання нових машин і реконструкцію мережі планується провести в рамках програми відродження кримського тролейбусу, яку розробили фахівці республіканського підприємства та уряду автономії.

Верховна рада Криму в травні прийняла постанову про здійснення запозичення за рахунок випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. з терміном погашення до 2015 року. Процентна ставка по облігаціях - 16% річних. Джерелом погашення позики стане продаж майна і землі несільскогосподарського призначення Криму. Рішення набере чинності після узгодження з міністерством фінансів України.