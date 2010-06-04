Автівка перекинулася в Криму - загинув водій, пасажирка в реанімації

Одна людина загинула і ще одна травмована в результаті з`їзду позашляховика в кювет і перевертання на півночі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Водій автомобіля "Лексус" не впорався з керуванням 3 червня в районі джанкойського села Комсомольське. Він загинув.

Пасажирку доставлено до реанімаційного відділення лікарні з травмами і ранами.

Працює оперативно-слідча група.