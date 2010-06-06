Психічно хворий вбив сусіда та відкрив стрілянину по міліції (фото)

Співробітник міліції застосував зброю у Криму для знешкодження жителя села, який вбив з рушниці сусіда та відкрив стрілянину по правоохоронцям, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

У міліцію 5 червня надійшло повідомлення про те, що мешканець бахчисарайського села Малинівка озброївся і загрожує вбивством.

«Місцевий житель, 1972 року народження, що має психічний розлад і неодноразово проходив лікування в психоневрологічному диспансері, озброївшись мисливською рушницею, заліг у кущах з наміром застрелити свою співмешканку, коли та повернеться додому», - йдеться в прес-релізі.

Дільничний повідомив про ситуацію начальство, попросив сусідів не виходити на вулицю і привів до будинку чоловіка його матір. На місце події виїхали керівник кримського управління МВС Олександр ПРОСОЛОВ, його заступник, начальник бахчисарайського райвідділу міліції і бійці спецпідрозділу «Беркут».

Жінка не змогла заспокоїти сина. Він перебрався на дах будинку - там добре було видно, що коїться у дворі.

Поки міліціонери намагалися розпочати переговори з озброєною людиною, із сусіднього будинку на двір вийшла літнє подружжя. Чоловік почав переконував сусіда здатися міліції. У відповідь пролунав постріл - старий впав. Після цього кримчанин почав стріляти у бік правоохоронців.

Снайпер вистрілив чоловіку в ногу, це дозволило його знешкодити. Кримчанина під конвоєм доставили в лікарню. Сусідка заявила, що він «нерідко вживав марихуану».

«У цілому чоловік виконав близько десяти пострілів. Літній сусід помер. На його тілі експерт-криміналіст нарахував 11 вхідних отворів від картечі, три з яких наскрізні», - відзначає міліція.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтями «умисне вбивство» і «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Кримчанину загрожує до п`ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Спочатку буде проведено психіатричну експертизу.

Фото прес-служби міліції