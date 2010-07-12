Янукович і Азаров хочуть знати, як використовується земля в Криму

Урядова міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин розпочала комплексну перевірку у регіонах України, повідомила прес-служба державного комітету із земельних ресурсів.

До складу групи увійшли представники адміністрації президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, правоохоронних органів, комітету із земельних ресурсів.

Чотири групи фахівців, до складу яких входять посадові особи держкомзему, 12 липня відбули у низку регіонів.

Першочерговими для перевірки були визначені Автономна республіка Крим, Севастополь; Київська область, Київ; Запорізька і Черкаська області; Волинська і Закарпатська області.

Ревізори мають проаналізувати стан захисту конституційних прав власності громадян на землю та додержання законодавства у сфері земельних відносин.

За попередніми підрахунками, термін перевірки одного регіону становитиме близько тижня.