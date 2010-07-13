Фрегат ВМС Франції прибув з неофіційним візитом у Севастополь

Фрегат Військово-морських сил Франції "Жан Де-В’єнн" прибув з неофіційним візитом до порту Севастополя.

Представники екіпажу французького корабля на чолі з командиром фрегата капітаном 1 рангу Лораном ЕМЕРОМ здійснили протокольні візити в штаб ВМС України і севастопольську державну адміністрацію.

За інформацією прес-центру командування українських ВМС, під час зустрічі у штабі сторони обговорили стан та перспективи розвитку ВМС, питання майбутньої спільної участі флотів обох країн в операціях "Аталанта", "Активні зусилля" та навчаннях "Сі бриз", проблеми боротьби з піратством, побудови корабля класу "корвет" для українського флоту та комплектування особового складу флоту військовослужбовцями служби за контрактом.

Як планується, екіпаж французького фрегату проведе для представників ВМС України на борту "Жан Де-В’єнн" брифінги та показові тренування з боротьби за живучість корабля та протичовнової боротьби.

14 липня командування екіпажу фрегату "Жан Де-В’єнн" візьме участь в урочистій церемонії покладання вінків та квітів до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя 1941-1942 років і до французького меморіального комплексу у селищі Кальфа.

15 липня команда французького корабля проведе дружній матч з футболу з українськими військовими моряками та ознайомчі екскурсії по кораблю для військовослужбовців ВМС ЗС України. В цей же день з 14.00 до 17.30 корабель буде відкрито для відвідування мешканцями та гостями Севастополя.

16 липня фрегат ВМС Франції "Жан Де-В’єнн" відбуває з порту Севастополь.

Фрегат призначений для боротьби з підводними човнами.

Його екіпаж налічує 230 чоловіків.

Місце базування - Тулон.