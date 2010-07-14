Крим зібрався продати 1,3 тис. га землі на аукціонах

Кримська влада має намір продати на аукціонах 45 земельних ділянок загальною площею 1336 гектарів, повідомив голова республіканського комітету із земельних ресурсів Олександр ЧАБАНОВ.

«Це різні (регіони): Південний берег Криму, Бахчисарай, Ленінський, Сакський, Сімферопольський райони, Армянськ, Феодосія. Ведеться детальна робота по ділянках, щоб їх "історія" була чистою, щоб вони не були колись комусь передані, щоб не було судових тяжб», - сказав чиновник на прес-конференції у Сімферополі.

Після узгодження Радою міністрів Криму переліку ділянок буде проведений тендер щодо визначення виконавця аукціону. «Хто робитиме технічну документацію, (адже) на торги виставляється вже готова документація з цільовим призначенням», - відзначив ЧАБАНОВ.

«Орієнтовно, в серпні буде оголошено аукціон за деякими об`єктами, де у нас готова технічна документація. Якщо все виходить, то у вересні підуть (на аукціон) якісь додаткові об`єкти... Шматки землі - різні. Є від двадцяти соток, від гектара землі до десяти, п`ятнадцяти і більше гектарів. У кожного земельного відведення буде різний час підготовки», - заявив глава комітету.