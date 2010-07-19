Опозиція вимагає знову заборонити меру Москви в’їзд в Україну

Депутат Верховної Ради від групи "За Україну!", член комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Іван СТОЙКО вимагає повторно заборонити в’їзд на територію України меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ.

Про це йдеться у депутатському зверненні СТОЙКА, яке він направив до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ, повідомила прес-служба партії "За Україну!".

"Високопоставлений чиновник з Москви в черговий раз дозволяє собі робити антиукраїнські заяви, - зазначив депутат. - Тому якщо в Україні є незалежне МЗС та СБУ, які відстоюють українські інтереси, ЛУЖКОВУ повторно мають заборонити в’їзд на територію України".

СТОЙКО вважає, що подібні заяви російських високопосадовців пов’язані з тим, що в Україні до влади прийшла "когорта проросійських політиків".

ЛУЖКОВ у травні 2008 року заявив, що Севастополь має бути повернено Росії.

СБУ 12 травня 2008 року прийняла рішення про заборону в`їзду ЛУЖКОВУ в Україну.

ЗМІ у червні цього року повідомили, що ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України, про що в телефонній розмові московському градоначальнику повідомив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Мер Москви 19 липня заявив, що не змінив свою думку про статус Севастополя. "Я свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обгрунтовано - ніяких змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде", - сказав ЛУЖКОВ на прес-конференції в Москві.