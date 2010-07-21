Уряд Криму спрямує на облаштування репатріантів 4,5 млн. грн. у 2010

Рада міністрів Криму має намір спрямувати цього року на облаштування і етнокультурний розвиток депортованих громадян 4,5 млн. грн., повідомила прес-служба кримського уряду.

Радмін 20 липня затвердив план заходів з розв’язання низки проблем депортованих.

Так, буде ”здійснено підвезення питної води в ряд масивів компактного проживання репатріантів, оздоровлення дітей, видання навчальної й художньої літератури рідними мовами, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів і установ культури”, йдеться в прес-релізі.

Голова Радміну Василь ДЖАРТИ висловився за прийняття комплексної держпрограми допомоги репатріантам.

”Питання планується розглянути на нараді під керівництвом Президента України, яка відбудеться 3 серпня в Криму”, - сказав ДЖАРТИ.