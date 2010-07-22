Україна і РФ можуть об`єднати системи моніторингу судноплавства

Росія та Україна мають намір створити єдину систему моніторингу за безпекою судноплавства в акваторіях Азовського та Чорного морів і Керченської протоки, йдеться у повідомленні українського міністерства транспорту і зв`язку, розміщеному на сайті відомства.

Наразі країни мають власні системи контролю за безпекою судноплавства.

"Після об’єднання національних автоматичних ідентифікаційних систем двох держав планується створити спільну систему моніторингу. Таке нововведення дасть можливість знати практично всю інформацію про судна: їх точне місцезнаходження, курс, швидкість і наявність небезпечного вантажу. Це значно покращить безпеку судноплавства у Чорному морі та на Азові", - повідомляє мінтранс.

Над проектом працюватимуть міністерства транспорту Росії і України.