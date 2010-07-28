У вересні в Ялті заревуть мотори

Міжнародні змагання «Ялта-ралі» вшосте пройдуть у Криму 10-12 вересня, повідомила прес-служба ялтинської мерії.

Перешкодою для проведення в Криму етапу Кубка світу цього року стала неможливість укласти контракти щодо трансляції ходу змагань з провідними світовими телекомпаніями на суму 1 млн. дол.

«Таких грошей не знайшли, але Євген ЧЕРВОНЕНКО (організатор Yalta-rally) не втрачає надії, що наступного року його мрія здійсниться», - зазначили у мерії.

Схема проведення змагань залишиться колишньою, маршрути не змінюються.

Більше уваги бути приділено безпеці глядачів - їх, як і торік, доставлятимуть мікроавтобусами на заздалегідь відведені майданчики по трасі.

Як розповіли організатори, вже починається трансляція рекламних роликів на всіх провідних телеканалах країни. Висвітлювати захід приїдуть більш як 500 журналістів.

У 2009 році авторалі проходили в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі, селищ Соколине, Орлине і Оползневе.

Загальна дистанція ралі становила близько 600 км звивистих доріг гірського Криму.

Український екіпаж у складі Олександра САЛЮКА-молодшого і Адріана АФТАНАЗІВА став абсолютним переможцем авторалі-2009.