Анастасія та Максим - найпопулярніші імена в Україні

Імена Анастасія та Максим найчастіше використовувалися при реєстрації дітей в Україні з початку 2010 року, повідомила прес-служба міністерства юстиції.

Загалом з початку року були популярними близько 60 імен.

Серед жіночих – Анна (Ганна), Дар‘я (Дарина), Софія, Діана, Марія, Вікторія, Тетяна, Крістіна (Христина), Єлізавета, Ангеліна, Вероніка. Крім того, популярністю користувалися імена Аліна, Каріна, Валерія, Єва, Катерина, Олександра, Поліна, Яна, Ольга, Ірина, Юлія, Аріна.

Серед чоловічих імен найпопулярнішими були Артем, Денис, Данііл (Данило), Олександр, Андрій, Богдан, Дмитро, Нікіта (Микита), Назар, Кіріл (Кирило). Популярними були також імена Віктор, Віталій, Гліб, Єгор, Іван, Ілля, Артур, Вадим, Тимофій, Михайло, Павло, Микола, Євген, Сергій, Арсеній, Юрій, Тимур, Давид та Марк.

В усіх регіонах залишаються популярними такі давньослов’янські імена, як: Владислав, Станіслав, Ярослав, Святослав, Ростислав.

При цьому, популярне в Криму ім’я Кіра, на Одещині потрапило до рідковживаних. Якщо у Волинській, Житомирській, Одеській областях давньоєврейське ім’я Злата опинилося серед нетрадиційних, то в Дніпропетровській області – серед найпопулярніших. Ім’я Назарій, яке популярне у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях, у Харківській потрапило до рідкісних.

В більшості регіонів України були зареєстровані дівчатка з грецьким ім’ям Євангеліна.

До рідкісних імен потрапили такі популярні колись імена, як: Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман, Лев, Ніка, Сніжана, Лада, Соломія, Елеонора, Ельвіра, Таміла, Нора, Ляля, Ліка, Дана, Еліна, Нонна.

Нетрадиційними для українців залишаються імена, що присвоєні під час реєстрації дітей батьками, які є представниками інших національностей. Серед таких з початку 2010 року були імена – Фатіма, Лейла, Аміна, Тамріко, Ніно, Самір, Армен, Расім, Левон, Надар, Азіз, Алі, Амір, Ренат, Рустам, Рафік. Зареєстровані й менш відомі або рідковживані імена – Сугра, Назанин, Пірі, Тіт, Абдулазіз, Тарик, Акош, Манар, Емрах, Уамба, Амр.

Втім, траплялися й поодинокі випадки надання дітям східних імен батьками українського походження. Дітей називали іменами – Аміна, Саміра, Мадіна, Крім, Дамір, Анвар, Джамал, Мурад, Ахат.

Але якщо східними іменами дітей називали батьки, що є представниками інших національностей або вихідцями з інших країн, то західні імена полюбляли й самі українці. З початку року в Україні реєструвалися такі імена як Домініка, Джесіка, Сабріна, Ніколь, Луіза, Еліза, Каміла, Ізабела, Еріка, Евеліна, Сімона, Ніколєтта, Еліс, Каміла, Моніка, Мартіна, Аніта, Анабелла, Даніель, Глорія, Габріела, Ерік, Ернест, Крістіан, Едуард, Ельдар, Леонард, Семіон, Патрік, Даніель, Річард, Жорж, Ернест.

Реєструвалися й застарілі імена: Мотрона, Мотря, Меланія, Аглая, Василина, Євпраксія, Капітоліна, Аріна, Аполінарія, Демид, Захар, Климентій, Яков, Тихон, Гнат, Гордій, Прохор, Євсей, Савелій, Єлезар, Єлісей, Лукьян, Азарій, Акім, Архип, Макарій, Гордій, Клим, Кузьма, Никодим, Тихон, Фадей.

Продовжують користуватися популярністю й біблійні, міфічні або історичні імена. З початку 2010 року зареєстровані діти з іменами – Аврора, Афіна, Аріадна, Юнона, Даяна, Даная, Деметра, Вєнєра, Вірсавія, Клеопатра, Єва, Адам, Авраам, Єлєазар, Діоніс, Дарій, Лука, Матвій, Аскольд, Нестор, Амур, Серафім, Максимус, Рафаель, Платон, Тамерлан, Меркурій.

А от герої телевізійних серіалів або відомі літературні герої у 2010 році поки не мають колишньої популярності. Поодиноко зареєстровано імена Кармеліта, Есмеральда, Констанція, Спартак.

Натомість реєструвалися імена, які є рідкісними не лише в Україні, але й у світі – Домисла, Далья, Оліанна, Влоята, Саліна, Патрина, Аллєгра, Кіпріада, Черана, Боцана, Софра, Леайда, Лерия, Едже, Камо, Вели, Мірі, Рудій, Ейва, Лалиджан, Хрусталіна, Русаліна, Антос, Хризон, Малкиель, Аржуан, Ждаш, Сорин, Чабука, Гдан.

Найдивовижнішими іменами, якими з початку року нарікали новонароджених дітей в Україні, виявилися жіночі імена – Азимаой, Султанпаша, Жаклін-Нанйіп, Еліф Су, та чоловічі імена – Віват, Ейлєй, Нац, Йосеф Север’ян, Северін Ілларіон, Мартін Лютер та Добриня Нікітін.