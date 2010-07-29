Яхт-клуб у Балаклаві відключено від води та світла

Яхтову марину "Золотий символ" у Балаклаві, де базуються десятки яхт різного класу, зокрема, іноземні, відключено від водо- і електропостачання, про це УНІАН стало відомо від інформованого джерела.

За інформацією джерела, причиною відключення ТОВ "Золотий символ" могло послужити систематичне і демонстративне ігнорування підприємством розпоряджень контролюючих органів про припинення експлуатації об`єктів яхт-клубу, відмова в наданні документів для перевірки.

Зокрема, як стверджує джерело, державною Азово-Чорноморською інспекцією виявлено, що плавпричали яхт-клубу не мають актів введення в експлуатацію, паспортів на причали; матеріали до робочого проекту з установлення плавучих причалів не мають позитивного висновку кримської басейнової СЕС.

Крім того, у яхт-клубу відсутні дозвіл і ліміти на розміщення відходів.

Джерелу також стало відомо: інспекція судноплавного і портового нагляду в Севастополі та регістр судноплавства виявили, що експлуатація причалів яхт-клубу здійснюється без дозвільних документів міністерства транспорту і без огляду регістром.

Інспекція двічі забороняла експлуатацію кількох причалів, але підприємство ігнорувало це.