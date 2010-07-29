Поїзди на південь заповнені майже на 100%

"Укрзалізниця" з початку літа відправила до Криму майже 2 млн. пасажирів - це на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,7 млн. чоловік), повідомив журналістів заступник генерального директора компанії Леонід ЛОБОЙКО, передає УНІАН.

За його словами, поїзди, що прямують на південь, зараз заповнені практично на 100%.

ЛОБОЙКО нагадав, що на літній період було призначено додатково 44 пари поїздів.

"Це не означає, що поставлена крапка. Ми мониторимо ситуацію щодня щодо вивезення пасажирів до місць відпочинку і залежно від попиту або додаємо вагони до поїздів, або в деяких випадках призначаємо нові поїзди", - сказав заступник гендиректора "Укрзалізниці".