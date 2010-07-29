Курган 3 тис. до н.е. розорали в Криму

Прокуратура порушила справу за фактом службової халатності чиновників, через яку виявився розораним стародавній курган у Криму і завдано шкоди більш як на 1,5 млн. грн.

Про це «Чиновники Сімферопольського районного відділу земельних ресурсів при оформленні документів на ділянку не позначили на ньому курган діаметром 40 метрів і заввишки 3 метри. В результаті таких дій курган (3 тисячоліття до нашої ери - 12 століття нашої ери) виявився розораним і засіяним сільськогосподарськими культурами», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура завела справу за статтею «службова халатність» Кримінального кодексу.

Ведеться слідство.