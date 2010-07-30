Міліція знищила коноплю на $5 млн

Співробітники міліції знайшли і знищили близько 15 тисяч кущів коноплі у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Дикорослу коноплю міліціонери знайшли у Нижньогірському районі 28 липня під час загальнокримської операції «Мак-2010».

Вона росла на 10 гектарах.

Від продажу «врожаю» можна було б виручити десь 40 млн. грн.

Розв`язується питання про порушення кримінальної справи або про притягнення відповідальних за неприйняття заходів щодо знищення незаконних посівів коноплі осіб до адмінвідповідальності.

За даними міліції, факт вирощування дикорослої коноплі на території Желябовської сільради виявлено вперше.

Минулого тижня співробітники міліції і СБУ знищили 8 тисяч кущів коноплі у Красногвардійському районі Криму.