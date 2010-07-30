Янукович зустрінеться з кримськими татарами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 3 серпня проведе в Криму нараду з питань соціально-економічного розвитку регіону і зустрінеться з представниками кримських татар, повідомляє прес-служба Ради міністрів автономної республіки.

«Буде проведена нарада зі стратегічного розвитку Автономної республіки Крим і зустріч з представниками кримськотатарського народу», - йдеться у повідомленні.

Нарада відбудеться у Таврійському національному університеті імені Вернадського в Сімферополі.

Акредитація журналістів проводиться до 11.00 2 серпня за телефонами: (0652) 274-215 і 544-663.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ останнім часом неодноразово заявляв про спроби «видавити» кримських татар з органів влади автономії.