Мобілки виявилися набагато брудніші, ніж ручки у туалетах

Дослідження, виконене британським журналом Which?, показало, що на поверхні мобільних телефонів у 18 разів більше бактерій, ніж на рукоятках бачків громадських вбиралень, повідомляє Медпортал з посиланням на Daily Mail.

Експерт Кері Стенвей (Ceri Stanaway) визначив загальне мікробне число в мазках з 30 випадково взятих мобільних телефонів і порівняв його з аналогічним показником, одержаним при дослідженні туалетних рукояток.

З`ясувалося, що кількість мікроорганізмів на поверхні телефонів у 25 разів перевищує гігієнічну норму і в 18 разів – кількість мікробів на рукоятках змиву в громадських убиральнях.

Йдеться про загальну кількість бактерій. Не всі з них патогенні для людини, проте були виявлені і хвороботворні мікроби, наприклад, збудники кишкових і гнійних інфекцій – сальмонелла, кишкова паличка і золотистий стафілокок.

За оцінками дослідника, приблизно 14,7 мільйонів з 63 мільйонів мобільних телефонів британців, становлять загрозу для здоров`я.

На підставі отриманих результатів Стенвей порадив усім користувачам мобільників приділяти найпильнішу увагу гігієні своїх пристроїв і прагнути не давати їх у чужі руки, наприклад, переглядаючи фотографії.