Росія і ЄС зацікавлені у розвитку Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про зацікавленість Євросоюзу і Росії у розвитку Криму.

«По Автономній республіці Крим буде прийнято пілотну програму (Євросоюзу)… Російська Федерація також готова брати участь у розвитку Криму, у вкладанні інвестицій», - сказав ЯНУКОВИЧ в Сімферополі на нараді з стратегічного розвитку автономії.

Президент повідомив, що на нещодавньому неформальному саміті Співдружності незалежних держав його учасники також висловлювали готовність розвивати регіон.

«Багато президентів багатьох країн СНД сказали, що вони готові брати участь в інвестуванні проектів з розвитку автономії», - заявив глава держави.