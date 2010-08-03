Литвин пропонує створити комітет у справах Криму при Раді
12:04, 03 серпня 2010Крым
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Янукович ідею підтримує
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує створити при українському парламенті Комітет у справах Криму.
«Умовно і попередньо можна назвати так: Комітет у справах Криму, який би зосереджував доведення до логічного завершення всіх пропозицій, напрацювань, які вже зроблені за розпорядженням президента України і за ініціативою керівництва Криму», - сказав ЛИТВИН на нараді у Сімферополі під головуванням президента Віктора ЯНУКОВИЧА.
За його словами, ідея вже обговорювалася з ЯНУКОВИЧЕМ.
«Президент цю ідею підтримує», - сказав ЛИТВИН.
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