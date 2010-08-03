Литвин пропонує створити комітет у справах Криму при Раді

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує створити при українському парламенті Комітет у справах Криму.

«Умовно і попередньо можна назвати так: Комітет у справах Криму, який би зосереджував доведення до логічного завершення всіх пропозицій, напрацювань, які вже зроблені за розпорядженням президента України і за ініціативою керівництва Криму», - сказав ЛИТВИН на нараді у Сімферополі під головуванням президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, ідея вже обговорювалася з ЯНУКОВИЧЕМ.

«Президент цю ідею підтримує», - сказав ЛИТВИН.