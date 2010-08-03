Фестиваль повітряних куль вперше пройде в Севастополі

У Севастополі 11-16 серпня вперше пройде фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія», в якому, як очікується, візьмуть участь близько 15 теплових аеростатів з міжнародними екіпажами з України, Литви, Росії і Молдови.

За словами організаторів, шоу повітряних куль пройде у рамках севастопольського фестивалю «Війна і мир», який включає п`ять різних проектів, що проходить тут протягом приблизно півроку.

Головний організатор свята - Київське повітроплавне товариство.

Визначено 6 місць підйому повітряних куль: Балаклава, Інкерман, площа Нахімова, площа біля пам`ятника Матросу і Солдату, Національний заповідник «Херсонес Таврійський», Михайлівська батарея.

Генеральний директор Київського повітроплавного товариства Сергій СКАЛЬКО підтвердив, що будуть проведені безкоштовні польоти для вихованців дитячих будинків, дітей-сиріт, інвалідів.

Планується також проведення двох музично-повітроплавних перформансів «Ballooning Light show».