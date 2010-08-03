Після виборів кількість депутатів міськради Севастополя збільшиться

Після виборів кількість депутатів Севастопольської міської ради збільшиться до 76 осіб.

Таке рішення депутати міськради ухвалили під час позачергової сесії на виконання закону про вибори Верховної ради Криму, місцевих рад, селищних, сільських і міських голів.

«У відповідності із законом, виходячи з кількості жителів Севастополя, нам пропонується «вилка» кількісного складу - від 50 до 76 депутатів. Логіка проста: історично було 75. Найближча парна цифра у бік збільшення - 76», - заявив голова міськради Юрій ДОЙНІКОВ журналістам.

За його словами, це дозволено згідно із законом.

«Зменшувати кількість депутатів, на мій погляд, а також на думку керівництва міськради, немає сенсу і немає підстав», - сказав ДОЙНІКОВ.