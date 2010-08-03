ГПУ просять розшукати винного у доведенні до самогубства кримчанки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА закликає генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА активізувати рорзшук винного у справі про доведення до самогубства 40-річної жительки Алушти Наталії Кобелєвої, повідомила прес-служба омбудсмана.

Як йдеться у прес-релізі, у серпні 2009 року ялтинським судом директора ”Київбудгранду” Дениса РУСАНОВА було засуджено до 5 років позбавлення волі за доведення Кобелєвої до самогубства.

Підсудний, не дочекавшись оголошення вироку суду, з метою ухилення від відбування покарання і добровільної сплати визначених судом коштів, зник з місця проживання.

У жовтні 2009 року ялтинським міськуправлінням міліції за цим фактом заведено оперативно-розшукову справу.

У січні 2010 року омбудсман зверталася до генпрокурора щодо перевірки стану розшуку органами внутрішніх справ РУСАНОВА.

За інформацією генпрокурора, у лютому 2010 року прокуратурою Криму були надані вказівки, спрямовані на активізацію оперативно-розшукових заходів у праві, стан розшуку взято на контроль ГПУ.

У зв’язку зі значним суспільним резонансом справи і необхідністю виконання вироку в частині відшкодування визначених судом коштів сину загиблої уповноважений ВР просить генпрокурора дати доручення щодо перевірки стану виконання органами внутрішніх справ вказівок прокуратури Криму та активізації розшуку РУСАНОВА.